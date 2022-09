Prioritete zdravstvo, zelene politike in trajnostni razvoj

Vlada je ponovno razpravljala o proračunih za leti 2023 in 2024 in o prioritetah, ki jih bo vključila vanju. »Poudarek je na zdravstvu, zelenih politikah in trajnostnem razvoju,« so na kratko sporočili iz vladnega urada za komuniciranje in dodali, da bo »vlada v prihodnjih dneh pripravila predloga proračunov in ju pravočasno poslala v državni zbor.« V skladu s poslovnikom državnega zbora mora vlada poslati proračunskie dokumente v parlament do konca septembra.

Iz Ukoma sporočajo še, da so »nova proračunska izhodišča posledica nove gospodarske realnosti na globalnih trgih in vključenosti projektov preteklih vlad, predvsem prejšnje vlade, ki niso nikoli imeli zagotovljenih proračunskih sredstev.«

Vlada se je že prejšnji teden seznanila z Umarjevo jesensko napovedjo, ki za prihodnje leto po osnovnem scenariju predvideva znižanje stopnje gospodarske rasti s treh na 1,4 odstotka. Inflacija naj bi se do konca letošnjega leta ohranila na ravni blizu 10 odstotkov, do konca prihodnjega leta pa bi se postopno umirila ter v povprečju znašala šest odstotkov.

Umar je ob tem pripravil še alternativni scenarij za prihodnje leto. Ob zaostrovanju energetskih razmer in močnejši recesiji v Nemčiji bi ob dve odstotni točki nižji rasti v Uniji tudi naš BDP stagniral, stopnja inflacije pa bi bila višja za dve odstotni točki.