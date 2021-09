Priprave na podražitev zadolževanja

V nadaljevanju preberite:

Evropske borze so se močno zatresle v pričakovanju odločitev centralnih bank, ki bi lahko pokazale postopno zmanjševanje monetarnih spodbud in s tem dvig stroškov zadolževanja. Ta teden bodo politiko prevetrile centralne banke ZDA, Japonske, Švice in Velika Britanija. Že prejšnji teden je ECB napovedala, sicer skromno, zmanjšanje odkupov obveznic. Kako so podjetja v svetu in Sloveniji pripravljena na dvig obresti?