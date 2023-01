Prireditelji dogodkov iščejo trajnost, izvirnost in lokalnost

V nadaljevanju preberite:

»Ponosni smo na to, da velika večina dogodkov, načrtovanih za Ljubljano, zaradi covida ni bilo odpovedanih, pač pa so bili preloženi – in lani so jih organizatorji tudi izvedli. Naš največji dogodek je bila konferenca Velo City, največji dogodek na svetu s področja kolesarstva, ki smo ga gostili junija 2022. Lahko jo izpostavimo tudi kot dober primer, kako kongresna dejavnost povezuje širok spekter aktivnost in prinaša učinke, ki so tako gospodarski kot družbeni.«

Letos bo v Ljubljani več kot 40 kongresnih dogodkov z več kot stotimi udeleženci. Dejavnost industrije srečanj, ki sta jo dve leti zastoja zaradi epidemije covida-19 močno pretresli, pa si je opomogla že v letu 2022.