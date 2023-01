Evropa mora obdržati proizvodnjo primarnega aluminija

V nadaljevanju preberite:

Aluminij je prihodnje zlato, je prepričan Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma, edine tovarne v srednji Evropi in na Balkanu, ki še ohranja proizvodnjo primarnega aluminija. A ker je elektrika postala v Evropi v zadnjem letu (pre)draga, je proizvajanje aluminija z elektrolizo nekonkurenčno.

»Aluminij je eden od temeljev, na katerem želi Evropa graditi svojo zeleno preobrazbo. Vse več ga porabimo v elektromobilnosti in v elektrarnah, ki omogočajo izkoriščanje obnovljivih virov energije. Potrebuje se ga več, kot ga je mogoče reciklirati. Hkrati v Evropi proizvajamo aluminij na najbolj ogljično nevtralen način. Zakaj torej ne bi ohranili te proizvodnje tam, kjer je najboljša?« se sprašuje sogovornik. Opozarja tudi, da je zadnji čas, da Evropa premisli (in spremeni) svojo politiko na področju zagotavljanja vzdržne preskrbe z energijo in osnovnimi surovinami.