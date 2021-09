Prodaja nepremičnin prek elektronskih dražb

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) se bo pri prodaji nepremičnin v večini primerov posluževala postopka javne elektronske dražbe, so sporočili iz slabe banke.Pojasnili so, da želijo potencialnim kupcem nepremičnin omogočiti hitrejši in najbolj transparenten način nakupa: »Javne elektronske dražbe so se že do zdaj izkazale kot uspešen in transparenten način prodaje, ki je alternativa klasičnemu prodajnemu postopku nepremičnin z zbiranjem zavezujočih ponudb.«V DUTB pravijo, da je ključna prednost javne elektronske dražbe maksimiranje prodajne cene in transparentnost prodajnega postopka. Prav tako je kupcem oziroma dražiteljem v vsakem trenutku znana zadnja izklicna oziroma ponujena cena nepremičnine, česar pri klasičnem zbiranju zavezujočih ponudb ni mogoče zagotoviti. Poleg tega postopek e-dražbe praviloma traja relativno kratek čas, zato je postopek prodaje hitrejši, dodajajo.Slaba banka je doslej ustvarila skoraj dve milijardi evrov priliva in nadaljuje prodajo svojega premoženja, tudi nepremičnin.