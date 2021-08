Proizvajalci se poslavljajo od klasičnih motorjev

V prispevku preberite:

Ko politična oblast sprejme načrt, da bi se leta 2035 poslovili od motorjev z notranjim zgorevanjem, avtomobilski industriji ne preostane drugega, kot da se razvija v tej smeri. Nekateri že govorijo prav o datumih konca proizvodnje klasičnega pogona, drugi so na to temo še malce bolj zadržani, a tudi ti napovedujejo, da bodo imeli čez 15 let v svoji prodaji predvsem avtomobile na električni pogon.

Kako razmišljajo in na katere težave opozarjajo? Kako je trenutno v Evropi s prodajo električnih avtomobilov? Kje jih najbolj spodbujajo?