Proizvodnja industrije se je lani skrčila za 5,3 odstotka

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila decembra 2023 nižja na mesečni in letni ravni, so izračunali na državnem statističnem uradu. Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil sicer lani za 1,1 odstotka manjši kot leto prej. Na tujem trgu je upadel za 1,3, na domačem pa za 0,5 odstotka.

Sama vrednost industrijske proizvodnje je bila sicer lani manjša za 5,3 odstotka, od tega v predelovalnih dejavnosti za dobre štiri odstotke. Samo v decembru se je skupna vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z novembrom znižala za kar 7,5 odstotka.

Na letni ravni se je v primerjavi z letom 2022 povečala le vrednost proizvodnje visokotehnološko zahtevnih proizvodov, pri vseh kategorijah izdelkov se je vrednost znižala, in sicer za tri do skoraj sedem odstotkov.

V primerjavi z decembrom 2022 se je skupna vrednost industrijske proizvodnje znižala za dobrih deset odstotkov. V preskrbi z električno energijo, plinom in paro je upadla za 36,3 odstotka, v predelovalnih dejavnostih za 8,1 odstotka, v rudarstvu pa se je zvišala za dobrih sedem odstotkov.

Na drugi strani je bila vrednost zalog industrijskih proizvodov v letni primerjavi znatno višja. Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila decembra za 0,9 odstotka višja kot v istem mesecu leta 2022, v vsem letu pa so bile zaloge za kar 11,2 odstotka višje kot leto prej.