Propada podjetje, ki dobavlja vodo

V nadaljevanju preberite:

Vodovodi Temze (Thames Water) so na robu plačilne nesposobnosti, Britance pa skrbi, da bodo šli njihovi računi v nebo ali celo, da bi ostali brez tekoče vode. Britanska vlada miri, da bo v skrajnem primeru prevzela podjetje, a to bi, kot opozarjajo laburisti, znatno obremenilo davkoplačevalce.

Zasebno podjetje – ki z vodo oskrbuje 25 odstotkov prebivalcev Otoka – s sedežem v Avstraliji, v lasti konzorcija kanadskega pokojninskega sklada in drugih skladov iz Abu Dabija, Kitajske in Kuvajta, ima vrtoglavih 14 milijard evrov javnega dolga. Zaradi naraščajočih obresti, podobno kot druga zadolžena podjetja, vsak mesec težje odplačuje posojilne premije, plačila obresti na več kot polovico dolga so namreč povezana s stopnjo inflacije, ki se je v zadnjem letu močno povišala, piše BBC.