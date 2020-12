Objavljen razpis za dodelitev frekvenc, na dražbo tudi 5G

Z objavo razpisa za dodelitev frekvenčnih pasov se je začel proces podelitve težko pričakovanih frekvenc za uvajanje nove mobilne tehnologije 5G. Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) pravijo, da lahko izbor in dražba trajata več mesecev, prve podelitve frekvenc pa pričakujejo prihodnjo pomlad. Omrežja bodo za končne uporabnike predvidoma začela oddajati v sredini leta 2021.

Izkupiček dražbe

Če bi Akos vse frekvence prodal po izklicnih cenah, ki so navedene v razpisu, bi se v državno blagajno steklo 69 milijonov evrov. Ni jasno ali bodo prodani vsi frekvenčni pasovi in kakšna bo končna cena na dražbi. Zanimanje za nakup frekvenc obenem izražajo tudi podjetja, ki potencial vidijo v razvoju nišnih tehnoloških storitev, kjer so v prvi vrsti zanimive pametne tovarne.

EU za čim hitrejši razvoj

Akos je v razpis uvrstil šest frekvenčnih pasov, v katerih so tudi pasovi 700 in 3600 MHz ter 26 GHz, ki so namenjeni uvajanju nove mobilne tehnologije 5G. Ob teh so na dražbi še frekvenčni pasovi 1500 MHz, 2100Mz in 2300MHz.



V pripravi razpisa je Akos sodeloval z večimi deležniki na trgu, zato je predhodno potekal javni posvet, kjer so usklajevali interese in pritožbe operaterjev ter smernice Evropske komisije. Podelitev frekvenčnih pasov je namreč del akcijskega načrta EU, ki si prizadeva za čim hitrejši razvoj tega področja.

Dražba spomladi, podelitev poleti

Akos kot rok za oddajo ponudb navaja 1. februar 2021, za tem pa sledi preverjanje doseganja razpisnih pogojev in sklep o dražiteljih. Tisti, ki bodo izbrani na razpisu, bodo imeli tudi možnost udeležbe na izobraževanju pred dejanskim nakupom, pravijo na Akosu. Končna dražba je predvidena marca ali aprila, medtem ko bodo frekvence podeljene v sredini prihodnjega leta.

