Prva javna dražba tehnologije 5G končana

Rešitev za pametne tovarne

Danes se je zaključila javna dražba v okviru javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M (machine to machine) prek namenskih omrežij v frekvenčnem pasu 700 MHz. Na dražbi sta sodelovala dva ponudnika. Frekvenčni blok 2 x 3 MHz v pasu 700 MHz (733–736 MHz/788–791 MHz) je pridobila družba BeeIN, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, ki je zanj ponudila 970.000 evrov, so sporočili iz Akosa. BeeIN je v lasti družbe Iskratel.Skladno z razpisno dokumentacijo bo agencija uspešnemu dražitelju – družbi BeeIN – v desetih dneh po zaključku dražbe izdala sklep, skladno s katerim bo morala omenjena družba znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v roku 15 dni od njegove vročitve. Po plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine bo agencija pripravila in izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za predmetni frekvenčni blok ter o tem obvestila javnost, še pravi Akos.»Po večmesečnih skrbnih pripravah nam je uspelo pridobiti licenco. Ta predstavlja temelj za začetek intenzivnega sodelovanja s kupci in partnerji. Vse z namenom pospešiti digitalizacijo slovenske industrije, predvsem s področij energetike, logistike in pametnih tovarn,« je po uspešni javni dražbi povedal direktor podjetja BeeINSlovenija je na področju sodobnih komunikacij zelo napredna država s prisotnostjo številnih telekomunikacijskih operaterjev, sistemskih integratorjev, kot je S&T, pa tudi ponudnikov tehnologije za digitalizacijo industrij in družbe, kot je podjetje Iskratel.Prihod omrežja pete generacije (5G) ponuja priložnost za temeljito preoblikovanje slovenske (tele)komunikacijske krajine. Prav to prinaša potrebo po operaterju, ki na eni strani pozna zakonitosti informacijsko-komunikacijskih (IKT) tehnologij ter hkrati izziv in potrebe vertikalnih industrij na njihovi poti digitalizacije.»Deležniki slovenske kritične infrastrukture zelo dobro razumejo potrebe poslovno-kritične povezljivosti na svojih področjih. V preteklosti so bili primorani v izgradnjo in upravljanje lastnih zasebnih telekomunikacijskih omrežij, odslej pa imajo možnost optimizirati svoje delovanje z različnimi storitvami podjetja BeeIN. Po izraženem začetnem interesu s pismi o nameri bomo zdaj lahko sodelovanje konkretizirali z jasnimi kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi projekti,« je nadaljnje korake pojasnil, direktor prodaje v podjetju BeeIN.Glavna dražba za frekvence 5G se bo, kot smo poročali, začela 15. februarja . Poznavalci pričakujejo, da se je bodo udeležili vsi mobilni operaterji v Sloveniji.