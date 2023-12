Prva tovarna kitajskih avtomobilov v Evropi

Že nekaj časa se je napovedovalo, pred dnevi pa je bilo tudi uradno objavljeno, da bo največji kitajski proizvajalec električnih avtomobilov in priključnih hibridov BYD (Build Your Dreams) svojo prvo tovarno v Evropi postavil na Madžarskem.

To so uradno objavili na družbenih omrežjih, nova tovarna v mestu Szeged na jugovzhodu Madžarske, blizu meje s Srbijo, »pa naj bi bila pomemben korak za zeleno mobilnost v Evropi«. Madžarski zunanji minister Péter Szijjártó​ naj bi ob tem dejal, da bo to ena največjih naložb na Madžarskem, ni pa navedel zneska, za zdaj tudi ne omenjajo letnice začetka delovanja.

BYD, v katerem je že dolga leta delničar ameriški investitor Warren Buffett, je največji kitajski proizvajalec električnih avtomobilov in priključnih hibridov. Najprej so izdelovali le baterije, vozila so začeli šele leta 2003, potem pa strmo rasli, od takrat do letošnjega avgusta so jih že izdelali pet milijonov. Električne avtomobile so letos začeli prodajati tudi v Evropi, za zdaj na največjih zahodnih trgih. Na Madžarskem sicer že imajo eno tovarno v Komá​romu, kjer izdelujejo električne avtobuse.

Kot je znano, se za veliko naložbo na Madžarskem pripravlja tudi največji kitajski proizvajalec baterij Contemporary Amperex Technology Limited (CATL). Niso pa na Madžarskem na področju avtomobilov aktivni le Kitajci, že dolgo ima v Györu pomembno tovarno Audi (pripravljajo se tudi na električno mobilnost), tudi Suzuki v Esztergomu. V Debrecenu pa najsodobnejši obrat gradi BMW, tam bodo od leta 2025 sestavljali baterijske sklope in električne avtomobile naslednje generacije električnih modelov, ki ji pravijo Neue Klasse.