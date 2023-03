Prve preklade na viaduktih drugega tira

Kopanje predorov drugega tira je na polovici. Od 37 kilometrov predorskih cevi so jih doslej prebili približno 18,2 kilometra. Golo kopanje predorov je vzelo leto in pol časa, zato lahko sklepamo, da bodo vse predore res prebili do konca leta 2024. Kolektor CGP in Yapi Merkezi gradita preklade na viaduktih Vinjan in Gabrovica. Prihodnji teden bodo odpirali ponudbe še za tretji sklop. Podjetje 2TDK je že uvedlo v delo tudi konzorcij, ki bo prestavil tire pri Divači.

Čeprav se je hitrost vrtanja predorov v zadnjih dneh nekoliko upočasnila (s prejšnjih 100 na le 50 do 60 metrov na dan), delno na račun prebitja v predoru Škofije (T8), predvsem pa zaradi kopanja spodnjega dela predorov in betoniranja predorske oplate, bi s sedanjo hitrostjo preostalih 18,5 kilometra prevrtali v letu dni. Če seveda ne bi naleteli na večjo oviro.

Na viadukt Gabrovica začečli potiskati vsaj 1500 ton težak prvi element prekladne konstrukcije. Foto Boris Šuligoj

Doslej so pri kopanju odkrili 34 pretežno manjših kraških jam, ki niso vzele veliko časa za nadaljevanje del. Za sanacijo terena so porabili okoli pol milijona evrov iz predvidenih rezervacij 25 milijonov evrov za te namene (od skupno 34 milijonov rezervacij). Krasoslovci opozarjajo, da je globlje v hribu sicer vse manj kraških jam, če pa se katera pojavi, bi lahko bila precej večja.

Vlada zahteva hitrejšo gradnjo

Podjetje 2TDK je zaradi vseh zamud in zapletov (covid, počasnost pri izdaji dovoljenj za tujce, vojna) ocenilo, da projekta ne bo mogoče dokončati pred koncem marca 2026, vendar ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek vztraja, da gradnjo drugega tira izvedejo v prvotno načrtovanem roku, do konca leta 2025. Vzrokov za vztrajanje pri čim hitrejšem dokončanju je več, pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo: vsak mesec podaljšanja prinaša podražitvena tveganja, hkrati pa bo hitrejše dokončanje proge omogočilo tudi boljše zaslužke Luke Koper.

Čeprav si ministrica Alenka Bratušek zdaj želi, da bi bil drugi tir zgrajen do konca leta 2025, takega hitenja pri več kot 15-letni pripravi projekta ni bilo. Tudi gradbeno dovoljenje za levi vzporedni tir je še daleč. Graditi naj bi ga začeli leta 2027, to je deset let po prvi obljubi vlade Mira Cerarja, pa čeprav gre za dokaj enostavno podvojitev projektov in čeprav bi lahko veliko privarčevali s sočasno gradnjo.

Viadukta Vinjan in Gabrovica nared do konca leta

Minule dni so začeli postavljati preklade obeh viaduktov. Kolektorjevi delavci so s tehniko zahtevne prostokonzolne gradnje zgradili 17 metrov preklad na prvem stebru viadukta Vinjan. Delavci podjetja Yapi Merkezi pa so s posebno narivno tehniko včeraj začeli potiskati prvih 32 metrov dolgo preklado na prvega od osmih stebrov viadukta Gabrovica, kakih 40 metrov pod cestnim črnokalskim viaduktom čez začetek Osapske doline. Oba viadukta (in že prebiti predor Škofije) morajo končati do konca leta 2023, da lahko izkoristijo dodeljenih 94 milijonov evrov kohezijskih sredstev.

Pavle Hevka in Marjan Pipenbaher ob viaduktu Gabrovica pod viaduktom Črni Kal Foto Boris Šuligoj

Direktor projekta drugega tira za turški podjetji Bahadir Oral je povedal, da so temelje, stebre in postrojenje za preklade viadukta Gabrovica izdelovali 14 mesecev, zdaj pa upajo, da jim bo že do novembra uspelo z izredno močno hidravliko potisniti 14 delov preklad na osem stebrov, ki bodo po besedah projektanta Marjana Pipenbaherja v celotni dolžini 452 metrov tehtali kar 20.000 ton. Potisniti pa jih morajo s koprske strani 17 promilov više proti vhodu v predor Beka (T2), to je na tej razdalji kakih osem metrov navzgor. Posamezni elementi viadukta so izdelani v obliki črke U, zato da bo hkrati zaščiten pred burjo, da bo deloval protihrupno in da vlak niti ob morebitnem iztirjenju ne bo zgrmel z viadukta. Podjetje 2TDK je predlagalo, da bi vsaj v bližini naselij železniške pragove polagali na posebno gumijasto podlago, s čimer bi dodatno ublažili hrup.

Slovencem primanjkuje pozitivnega poguma pri pomembnih infrastrukturnih projektih, kot je drugi tir, pravi projektant viaduktov Marjan Pipenbaher.

Zanimanje za drag tretji sklop

Čez teden dni bodo odpirali ponudbe za gradnjo tretjega sklopa. Bahadir Oral je potrdil, da se bo Yapi Merkezi prijavil, ni pa še mogel odgovoriti, ali se bodo prijavili skupaj s Kolektorjem. Dobitniki naročila tretjega sklopa bodo dela lahko začeli šele prihodnje leto, ko bodo sedanji gradbinci dogradili posamezne odseke nove proge. Graditelji tirov, energetskih in signalnovarnostnih ter drugih naprav bodo imeli po pogodbi le devet mesecev časa od zaključka posameznih del na prvem in drugem sklopu. Tire in celotno spremljajočo nadgradnjo bi najprej lahko začeli postavljati iz koprske smeri prihodnje leto. Šele konec leta 2024 pa bosta nared najdaljša kraška predora iz prvega sklopa (Lokev in Beka). 2TDK je zastavil oddajo tretjega sklopa že zdaj zato, da bi lahko pravočasno izpeljali vse postopke in odpravili morebitne zaplete (revizijo). Namesto prvotno predvidenih 150 milijonov evrov je v predlagani novelaciji investicijskega programa za dela na tretjem sklopu predvidenih največ 232 milijonov evrov. To bo prispevalo k daleč največji podražitvi projekta.

Tretji sklop so omejili na 232 milijonov evrov in pomeni največjo podražitev projekta.

Te dni so uvedli v delo konzorcij (SŽ ŽGP, GH Holding in Riko), ki bo odstranil 1200 metrov starih tirov in zgradil 800 metrov novih od postaje v Divači, da gradnja novega tira ne bo ovirala vlakovnega prometa proti Kopru.

Koliko podražitev

Leta 2019 so po prvi racionalizaciji potrdili investicijski program v višini 1,084 milijarde evrov. Ta znesek je ministrstvo pod vodstvom Jerneja Vrtovca še nekoliko znižalo, saj so v javnem naročilu prva dva sklopa oddali 72 milijonov evrov ceneje, kot je tedaj predvideval investicijski program. Poleg tega je Vrtovčevo ministrstvo ocenilo, da je 100 milijonov rezervacij za nepredvidena dela previsok znesek, in IP so leta 2021 dodatno znižali, da bi drugi tir dogradili za 997 milijonov evrov. Alenka Bratušek zdaj trdi, da jim tokrat ne bi bilo treba sprejemati novelacije investicijskega programa, če bi njeni predhodniki v njem pustili za 100 milijonov evrov rezervacij. Predlagani investicijski načrt, ki še čaka na potrditev vlade, predvideva za njegovo dokončanje 1,027 milijarde evrov.

Vse zamude pri pripravi projektov, pridobivanju gradbenega dovoljenja, pri pripravi zakona o drugem tiru, zaradi dveh referendumov in zamud pri javnem naročilu ter izbiri izvajalcev so začetek del zavlekle za več let in vplivale na več sto milijonov evrov izgubljenih poslovnih prihodkov v slovenskem logističnem gospodarstvu. V času inflacije so za nameček zdaj veliko dražji krediti, cene so podivjale, pa še s kadri in materiali je vse več težav.

Majhen delež evropskih sredstev

V dosedanji finančni konstrukciji so za približno milijardni projekt pridobili 248 milijonov evrov evropskih sredstev, od tega 94 milijonov kohezijskih in 154 milijonov evrov iz instrumenta za povezovanje Evrope, torej komaj četrtinski delež celotnega projekta. Podobni projekti v sosednjih državah prejemajo precej večji delež evropskih nepovratnih sredstev (most na Pelješac, hrvaške in italijanske železnice ...). Evropska komisija bo nov razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope objavila predvidoma septembra, rok za oddajo vloge bo januar 2024. Podjetje 2TDK bo lahko kandidiralo s projektom tretjega sklopa za dokončanje te proge. Lahko bi pridobili še 85-odstotni delež upravičenih stroškov, so nam odgovorili z ministrstva za infrastrukturo.

Viadukt Gabrovica bo zgrajen do konca leta in povezal progo med kraškim robom in Istro nad začetkom Osapske doline. Foto Boris Šuligoj

Do aprila lani je 2TDK iz državnega proračuna prejel 329 milijonov evrov, po zakonu o drugem tiru je bilo do konca lanskega leta predvsem s pretovorno takso in pribitkom na voznine tovornjakov zbranih 78 milijonov evrov. V 2TDK so dogovorjeni za kredit z NLB in SID banko. Letos se bodo z EIB dokončno dogovorili za črpanje sredstev. Po novelaciji investicijskega programa bo državno podjetje potrebovalo približno 220 milijonov evrov kredita EIB. V 2TDK so izračunali, da bodo kredite začeli uporabljati šele v drugi polovici leta 2024 ali celo v začetku 2025.

Trudijo se izpolnjevati ekološke standarde

Čeprav je v zadnjem času veliko pripomb na račun motne vode, ki priteka iz predorov, so nam v 2TDK odgovorili, da imajo vzpostavljenih vrsto protokolov, da izvajajo monitoring, da so imeli štiri inšpekcijske preglede, ki niso odkrili večjih nepravilnosti, oziroma da so bili sprejeti vsi predvideni ukrepi ter da investitor doslej ni kršil zakona ali predpisov. Zgradili so čistilno napravo in povečali zadrževalne ter usedalne bazene. Sicer pa 2TDK načrtuje tudi postavitev sončnih elektrarn vzdolž trase proge, v dobršni meri na viadukte. Na deponijo Bekovec, kamor odvažajo izkop iz predorov, pa bodo po dokončanju odlaganj posadili skoraj 700 oljk in oljčnik potem predali Agrarni skupnosti Rožar. Na območju Škofij je škodo na hišah prijavilo 52 posameznikov, ki jih je ali jih bo obiskal sodni cenilec.

Po zdajšnjem tiru proti Kopru lahko vozi največ 94 vlakov na dan, ko bo zgrajen drugi tir, pa jih bo lahko kar 212.

Na trasi je zdaj odprtih 13 predorskih izkopnih mest in dve delovišči pri viaduktih. Trenutno še ne kopljejo le predora Osp (to je združeni predor 5 in 6, dolg 505 metrov), vendar že gradijo portal zanj. Trije predori so že prebiti in izdelujejo stenske predorske obloge. Na delovišču je trenutno 1000 delavcev. Do konca marca pa se bo vrnila večina turških delavcev, ki so odšli domov zaradi potresa (bilo jih je 32). Toda Bahadir Oral pravi, da se še zmeraj ubadajo s počasnim pridobivanjem delovnih dovoljenj.