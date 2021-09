Prvi metri vrtanja predorov napredujejo počasi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav gradbinci dobro vedo, da so vsi začetki pri vrtanju predorov najtežji, in so zato po prvih petih dneh lahko zvrtali šele pet metrov predora T7, je bil direktor 2TDK Pavle Hevka vesel obiska komisarke Adine Vălean, saj v njegovem podjetju pripravljajo dokumentacijo, s katero nameravajo iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za tretji sklop železniške proge Divača–Koper pridobiti še 123 milijonov evrov.