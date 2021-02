Prvi mož DUTB je postal Franc Dover

Novi neizvršni direktor upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je, je mogoče razbrati iz zapisnika skupščine slabe banke, ki je objavljen na straneh Ajpesa. Vlada medtem javnosti še vedno ni obvestila o menjavi na vrhu DUTB, prav tako glede tega ni odgovorila na vprašanja, ki smo ji jih poslali včeraj zjutraj. Kot smo poročali , je vlada v sredo zvečer razrešila predsednika upravnega odbora DUTB, ki ga bo nasledil Dover, direktor mariborske Snage in predsednik nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne. Zanimivo je, da naj bi mandat Doverja trajal le do konca prihodnjega leta.Neizvršna direktorja DUTB sta tudiin. V upravnem odboru so še trije izvršni direktorji, ki jih imenujejo neizvršni direktorji: to soin