Prvi razpis za digitalizacijo podjetij bo vreden 44 milijonov evrov

Domači in tuji strokovnjaki s področja digitalizacije so na dogodku v Ljubljani predstavili načrte za učinkovito digitalno preobrazbo Slovenije ter iskali odgovore na vprašanje, kako na stari celini povečati število tako imenovanih samorogov oziroma podjetij, vrednih več kot milijardo dolarjev. Prvi večji razpis za digitalizacijo slovenskega gospodarstva bo objavljen že v prihodnjih mesecih, težak bo okoli 44 milijonov evrov, na voljo pa bo velikim podjetjem, ki bodo pri digitalni preobrazbi morala sodelovati s srednjimi in malimi podjetji. Težko pričakovani razpis za digitalizacijo bo tako namenjen konzorciju večih podjetij.

»Zakaj smo tukaj, v tem studiu? Prvič, zaradi epidemičnih razmer in drugič zaradi pomembnosti digitalizacije, ki podjetjem zagotavlja večjo konkurenčnost in hkrati krepi njihovo odpornost.« Tako je današnjo konferenco GoDigital odprl Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri GZS.

Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije. FOTO: Tadej Kreft/Kraftart

Letošnja že četrta konferenca GoDigital je po besedah Šutanovca postala ključna in največja neodvisna poslovna konferenca v Sloveniji, osredotočena na digitalno preobrazbo. Dogodek, ki ga organizira ZIT, sta pozdravila minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič in generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti, ki je poudaril, da je za doseganje izboljšav na področju digitalizacije treba zastaviti dolgoročne cilje. Cantarutti je ob tem spomnil na zaostanek v Sloveniji pri vlaganju podjetniškega sektorja v opremo IKT, programsko opremo, podatkovne baze in v nova znanja zaposlenih na tem področju.

Težavo digitalizacije zasebnih podjetij v Sloveniji izpostavlja tudi generalna direktorica Digital Europe Cecilia Bonefeld-Dahl, ki je spomnila na besede predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, da moramo ustvariti desetletje Evrope. Pri tem je dodala, da lahko slednje dosežemo z dejanji, ne zgolj z besedami, saj so evropske države že opremljene za digitalni prehod.

Državno vlaganje v zasebna podjetja

Po prepričanju Bonefeld-Dahlove nobena celina ne bo konkurenčna, če digitalni prehod ne bo izveden. V tem smislu je navedla, da države veliko evropskega denarja namenjajo za digitalizacijo javne uprave, kar je dobro, vendar potrebujemo tudi digitalizacijo zasebnih podjetij. »Če tega ne bo, Evropa ne bo imela konkurenčnega gospodarstva,« opozarja direktorica Digital Europe, ki hkrati pozdravlja napredek Slovenije na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (Desi). Spomnimo, da se je Slovenija v zadnjem letu na Desi indeksu povzpela s 16. na 13. mesto. Po novem se uvršča nad povprečje stare celine na področju človeškega kapitala, povezljivosti in integracije digitalne tehnologije. Pri tem je vredno dodati, da so v poročilu Desi večinoma predstavljeni podatki iz prvega ali drugega lanskega četrtletja, zato učinki vladne službe za digitalno preobrazbo, ki je z delom začela avgusta, še niso vključeni.

Gospodarsko ministrstvo v velike razpise za digitalizacijo

Državni načrt za učinkovito digitalno preobrazbo je na konferenci predstavil Gregor Umek iz direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo pri gospodarskem ministrstvu, kjer digitalizacijo gospodarstva vidijo v dveh korakih. Po besedah Umeka lahko prvi korak razumemo kot reformo, saj vključuje dejansko načrtovanje preobrazbe podjetij in razvoj obetavnih tehnoloških podjetij, kot je denimo umetna inteligenca. »Drugi del je investicija, s katero bomo financirali omenjene reforme,« je pojasnil Umek.

Evropske države opremljene za digitalni prehod, potrebna so dejanja. FOTO: Tadej Kreft/Kraftart

Prva investicija oziroma razpis bo objavljen že prihodnji mesec ali najkasneje v začetku prihodnjega leta, kot tak pa bo na voljo velikim podjetjem, ki se bodo lahko prijavila v sodelovanju s srednje velikimi in malimi podjetji. V tem smislu se bodo lahko prijavili konzorciji podjetij, ki bodo skupaj izvedli digitalno preobrazbo svojega delovanja. Razpis bo vreden 44 milijonov evrov, temu pa sledita še dva razpisa - eden za demo pilote, kjer bo na voljo 30 milijonov, medtem ko bo razpis za raziskovalno razvojne projekte težak 45 milijonov evrov.