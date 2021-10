Račun odprem, še preden mi dostavijo kosilo

S povečano uporabo slednjega pa se je povečalo tudi spletno nakupovanje izdelkov in storitev z vsega sveta.



Prednosti spletnih nakupov se kažejo v hitrosti storitve, a za popolno nakupno izkušnjo je treba imeti tudi primerno bančno kartico – takšno, ki omogoča spletno nakupovanje. Banka, ki izdaja takšne kartice, pa mora ponuditi pakete, s katerimi lahko zadovolji potrebe svojih komitentov in se zna prilagoditi njihovemu življenjskemu slogu.



Ste do zdaj tudi vi mislili, da je odpiranje transakcijskega računa dolgo in zamudno opravilo? Pa veste, da ga lahko odprete kar medtem, ko čakate, da vam dostavijo kosilo? Pri UniCredit Bank so odpiranje transakcijskega računa povsem poenostavili in ga v celoti prestavili na splet, tako da lahko odprete nov račun, že medtem ko na primer čakate v vrsti!



Bančni paketi po vaši meri

UniCredit Bank ob odprtju transakcijskega računa ponuja nove pakete, ki so prilagojeni vašim bančnim in nakupnim navadam ter potrebam. Na njihovi spletni strani lahko izberete in z le nekaj kliki tudi pridobite tistega, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu.



Izbirajte med različnimi paketi in pridobite še debetno kartico Mastercard®, ki omogoča tudi spletno nakupovanje. Ob sklenitvi paketa na spletu pa si zagotovite še šest mesecev brezplačnega vodenja računa in kar do 40 € nagrade.





FOTO: Unicredit Bank

Prilagojeni tudi za mlade

Tudi polnoletni dijaki in študenti lahko svoj bančni račun odprejo z le nekaj kliki. Pri UniCredit Bank so prav zanje pripravili brezplačen paket Sproščeni z ugodnostjo Mladi, z vključeno debetno kartico Mastercard®, ki prav tako omogoča spletno nakupovanje. Ob odprtju transakcijskega računa in izbiri paketa na spletu pa lahko pridobijo še do 30 € nagrade.





Naročnik oglasnega sporočila je UniCredit Banka Slovenija d. d.