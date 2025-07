Tudi pred 20. sezono v NHL je Kopi še vedno lačen uspehov

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar bo prihodnjo sezono na ledenih ploskvah severnoameriške lige NHL igral že 20. leto. Pred jubilejno sezono onstran Atlantika je hokejski zvezdnik na Bledu pogledal v minulo sezono in se obrnil proti naslednji, dotaknil se je tudi svoje akademije.

Kopitar bo oktobra krenil v 20. sezono v ligi NHL. Minulo je z Los Angeles Kings sklenil v prvem krogu končnice zahodne konference, ko so kralji po vodstvu z 2:0 izgubili proti Edmonton Oilers z 2:4.

Oblikovanje ekipe kraljev

»Na vsake toliko se spomnim konca. Škoda za tiste stotinke sekunde ali pol sekunde, da pak ni šel iz naše tretjine in smo to drago plačali. Škoda, da na četrti tekmi nismo mogli vse skupaj izvleči. Če bi takrat povedli s 3:1 v zmagah, bi se ta prvi krog iztekel malo drugače, kot se je,« je kapetan kraljev dejal v blejski Ledeni dvorani.

Kot je dodal, bistvene analize, ko je enkrat konec sezone, več ni. »Danes bo en lep pokazatelj, kako se bo začela sezona. Nekaj nas je igralcev, ki smo že podaljšali pogodbe. V naslednjem tednu ali desetih dneh se bo ekipa nekako izoblikovala, potem se bomo začeli pripravljati na sezono. Zanimivo bo.«

FOTO: Leon Vidic

V pretekli sezoni je na 81 tekmah rednega dela sezone dosegel 67 točk (21 golov, 46 asistenc) in na šestih tekmah končnice devet točk (dva gola, sedem asistenc). Tretjič v karieri je prejel tudi nagrado Lady Byng Trophy za gentlemansko vedenje. To prejme hokejist, ki poleg visokega standarda hokejske igre prikaže zvrhano mero športnega duha in profesionalizma.

»Od sezone si bom najbolj zapomnil, kako dobro smo igrali na domačem ledu. Mislim, da smo bili celo najboljša ekipa doma. Tudi ekipa je bila boljša kot prejšnja leta. Izkupiček je bil na koncu enak, ampak mislim, da je bila ekipa bolj povezana, bolj bratska. Rezultat ni tak, kot smo ga želeli, a smo naredili korak naprej ne glede na razplet sezone. Mislim, da lahko optimistično gledamo naprej,« je dejal 37-letni Hrušičan.

Kapo dol reprezentanci

Letos se ob odsotnosti brata Gašperja na novo sezono znova pripravlja pod vodstvom očeta Matjaža. Kot je pojasnil, je imel do sredine maja aktivni počitek, od prihoda na Bled je začel s suhimi treningi, ledeni bodo avgusta.

Dotaknil se je tudi nastopov slovenske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu: »Super. Nisem gledal prav veliko tekem, sem pa zadnjo proti Franciji. Igrali so super in zasluženo obstali med elito. Kapo dol, vse čestitke fantom, ki jim je uspelo spisati ta uspeh. Upajmo, da je to en korak naprej in da se bo to dogajalo malo bolj pogosto.«

FOTO: Leon Vidic

Njegovo stanje v reprezentanci pa se v tem času kaj dosti ni spremenilo. »Enostavno mi časovnica ne ustreza, saj so SP čedalje kasneje. Ne vem sicer zakaj, a tako je narejen razpored. Če izpademo v prvem krogu (NHL), tisti mesec od konca končnice do konca SP namenim počitku in nekako že pripravam na naslednjo sezono. Deset let nazaj bi to bilo lažje, v kasnejših tridesetih letih je vse malo težje. Ne gre za to, da ne bi rad igral za reprezentanco, a je enostavno, če se hočem optimalno pripraviti na novo sezono, pač tako.«

Sledi normalna sezona

Kljub že zrelejšim letom in dolgoletnemu stažu v ligi NHL pa mu motivacije za nadaljevanje, vsaj za prihodnjo sezono, ne manjka. Po tej mu bo s kralji potekla pogodba, a odločitve, kaj bo potem, še nima.

»Lakota je zagotovo še velika. Lažje se je vsako leto vrniti, če je ekipa dobra. Če ne bi imeli realnih možnosti za končnico, potem se je težje vrniti in opravljati vse treninge čez poletje. Odločitev zagotovo še ni padla. Zagotovo si bom vzel čas, da bom to dobro premislil. Letos bom normalno odigral. Kaj bo naprej, pa se pustimo presenetiti,« je dejal Kopitar.

FOTO: Leon Vidic

V ligi NHL igra že vse od nabora lige leta 2005. Celotno kariero je preživel pri kraljih in z njimi dvakrat osvojil Stanleyjev pokal v letih 2012 in 2014.

Na akademiji tudi sin Jakob

Novinarska konferenca je sicer potekala v sklopu Hokejske akademije Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Letošnja deseta izvedba akademije se je začela v ponedeljek in bo potekala do 10. julija.

»Nekaj je novih obrazov. Predvsem iz Romunije je prišlo nekaj fantov, precej je povratnikov. Nekaj jih imamo iz Kanade in Amerike. Vem, da pridejo še drugi, naslednji teden bo malo več obiska iz tujine. Mislim, da smo kar pri vrhu s kapaciteto. Lepo je videti, da fante pripeljejo tudi starši,« je povedal Kopitar.

FOTO: Leon Vidic

»Kot sem že večkrat poudaril, ta kamp ni nekaj, kar bi fantje vzeli preveč resno. Temelji tudi na zabavi, da spoznaš ljudi, se naučiš kaj novega. Predvsem se moramo zavedati, da smo julija, da to ni tako resno, a zagotovo ima vsak posameznik nekaj od tega,« je še dodal. Na akademiji je tudi njegov sin Jakob, ki pa ga kot oče ne trenira.

Kopitar bo na ledu tudi 9. julija med prijateljsko tekmo hokejskih legend Bleda ob uradnem odprtju prenovljene Ledene dvorane.