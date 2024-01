Radijsko omrežje za 12 milijonov evrov

Radijsko omrežje GSM-R za vodenje prometa na novi železniški progi med Divačo in Koprom bo postavilo kranjsko podjetje Kontron s tehnološkim partnerjem Kontronom Transportation. Uprava 2TDK je na javno naročilo prejela samo eno ponudbo. Ker pa je presegala zagotovljena sredstva (za nekaj več kot 600.000 evrov), so po konkurenčnem dialogu dosegli, da bo postavitev omenjenega omrežja stala nekaj deset tisoč evrov manj kot 12 milijonov evrov. Pogodba, ki jo bodo podpisali v kratkem, predvideva, da mora biti delo končano do konca leta 2025.

Oddali so gradnjo omrežja za vodenje prometa.

Brezžični komunikacijski radijski sistem je družba 2TDK sprva nameravala oddati skupaj z deli tretjega sklopa, vendar so izdelavo tega omrežja in omrežja signalnovarnostnih naprav izločili iz javnega naročila, da so lažje izpeljali oddajo večine del tretjega sklopa. Ob progi drugega tira bodo za GSM-R postavili 11 baznih postaj na šestih lokacijah in 40 repetitorjev na 22 lokacijah (tako ob progi kot v predorih in v servisnih ceveh), kar bo zagotovilo kakovostno, neprekinjeno in zanesljivo komunikacijo med vlakom (strojevodjo) na progi in osebjem, ki upravlja promet, ter prav tako vso komunikacijo med osebjem, ki sodeluje pri izvajanju železniškega prometa in vzdrževanju železniške infrastrukture. Ne bo pa to omrežje namenjeno komuniciranju potnikov. Izvajalec mora postaviti ustrezne kable, antene, merilno opremo in instrumente. Izdelati mora projekt za izvedbo (PZI) in na koncu še pripraviti dokumentacijo izvedenih del. Čeprav bodo dela zaključili do konca 2025, bosta v prvi polovici leta 2026 še potekali poskusno obratovanje in odpravljanje napak.

33 km predorskih cevi so že skoraj prebili, kar je v skladu z načrtom

Kranjski Kontron je nastal lani po združitvi Iskratela in S&T Slovenija, ima več kot 650 zaposlenih in je največja družba v avstrijski tehnološki skupini Kontron, ki velja za vodilno na področju železniških in komunikacijskih storitev v Evropi.

Družba 2TDK je avgusta lani podpisala pogodbo za tretji sklop del na drugem tiru s konzorcijem štirih podjetij (SŽ – ŽGP, Kolektor Igin, GH Holding in Yapi Merkezi Construction), in to za 203,8 milijona evrov. Zdaj pripravljajo PZI in nabavljajo opremo, kmalu pa se bodo lotili pripravljalnih del. Kot so nam povedali v 2TDK, se bodo dela najprej začela na odseku od Kopra proti Črnemu Kalu, od tovorne postaje Koper do predora Škofije, skozi oba predora (Škofije in Mlinarji), ki sta oba prva gradbeno dokončana. Tire, energetske, signalnovarnostne in komunikacijske sisteme bodo začeli postavljati s koprske strani. Izvajalci prvega in tretjega sklopa pa bodo morali usklajevati dela. Najverjetneje tako, da bodo gradbinci najprej zabetonirali glavne cevi T1 in T2 in šele potem servisne cevi, da bodo s tretjim sklopom lahko začeli nameščati tire, vozno mrežo, energetsko in signalnovarnostno opremo, še preden bodo dokončane servisne cevi.

Vseh 37 kilometrov predorov bodo prebili do sredine leta.

Trenutno poteka postopek javnega naročanja še za namestitev signalnovarnostnih naprav, vendar vrednosti teh del 2TDK ne želi razkriti, ker si želi ugodnejše ponudbe.

Doslej so izkopali že skoraj 33 kilometrov predorskih cevi, predvidoma februarja bi morali prebiti še četrti (Tinjan – 1949 metrov) ter skupni peti in šesti predor (Osp – 513 metrov). V obeh manjka le še malo, 39 oziroma 35 metrov, do prebitja. Prebitje prvega in drugega predora pa je predvideno za maj.