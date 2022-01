Rast, ki jo tekmeci le gledajo

V prispevku preberite:

Konkretna številka za leto 2021 je bila 936 tisoč dobavljenih avtomobilov, od tega kar 308 tisoč v zadnjem četrtletju, to je bil tudi šesti zaporedni rekordni kvartal. Medtem ko je večina avtomobilskih proizvajalcev lani ustavljala proizvodnjo, ker jim je kronično primanjkovalo polprevodnikov, s Teslo ni bilo tako. Leta 2020 ob izbruhu virusne krize, so avtomobilske tovarne ustavile proizvodnjo in po večini zmanjšale naročila polprevodnikov, je bilo s Teslo drugače, kar se jim je kasneje obrestovalo. Rekordne vrednosti so lani dosegli v različnih segmentih. Koliko primerkov najbolj pomembnega modela 3 so prodali v Evropi in koliko v Sloveniji? Koliko imajo hitrih polnilnic, kakšen je načrt širitve? Katere težave imajo zaradi napak?