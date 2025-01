Razbijanje ameriške edinstvenosti

V nadaljevanju preberite:

Izraz »ameriška edinstvenost« se pogosto uporablja za opis hitre gospodarske rasti po pandemiji, razcveta delniškega trga in tehnoloških inovacij, ki jih vodi zasebni sektor. Navdušenje nad ameriškim kapitalizmom ni neutemeljeno. Lahko pa zamegli argumente, ki nasprotujejo ideji o gospodarski premoči ZDA. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov.

Prvič: zdravstvena oskrba. Skoraj petino BDP v ZDA predstavljajo izdatki za zdravstvo. To je precej več kot v drugih državah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) – tudi na prebivalca. Kljub temu so zdravstveni pogoji v tej državi med najslabšimi. Američani v primerjavi z državljani drugih bogatih držav pogosteje umirajo mlajši, imajo več kroničnih bolezni in umrejo zaradi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti ali zdraviti.