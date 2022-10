Raziskava: Microsoft se v številnih državah izogiba plačevanju davkov

Ameriški tehnološki velikan Microsoft se je v državah, kot so Velika Britanija, Avstralija in Nova Zelandija, zaradi svoje zapletene strukture izognil plačilu več milijard dolarjev davkov, trdi raziskava mednarodnega centra za davčno odgovornost Cictar. V Microsoftu medtem zagotavljajo, da spoštujejo vse lokalne zakone in predpise.

V omenjenih državah ima Microsoft sklenjene donosne pogodbe z javnim sektorjem. Podjetje je tako prikrajšalo državno blagajno za prepotrebne prihodke, medtem ko je prejemalo denar od davkoplačevalcev, v poročilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, poudarjajo v centru Cictar.

Z javnim sektorjem do 3,3 milijarde evrov

V zadnjih petih letih je Microsoft v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji in Kanadi podpisal pogodbe z javnim sektorjem v vrednosti najmanj 3,3 milijarde dolarjev, navaja študija.

»V zadnjih letih v številnih primerih Microsoft ni plačal davkov, saj je dobiček prenesel na podjetja s sedežem na Bermudih in v drugih znanih davčnih oazah,« so pri Cictarju zapisali v sporočilu za javnost.

Kot izhaja iz študije, je Microsoftova irska podružnica Microsoft Global Finance, ki ima status davčnega rezidenta na Bermudih, konsolidirala več kot sto milijard dolarjev naložb in kljub dobičku iz poslovanja v višini 2,4 milijarde dolarjev leta 2020 ni plačal davka.

Neverjetno je, da v Veliki Britaniji ni dobička

Microsoft Singapore Holdings je medtem leta 2020 ustvaril 22,4 milijarde dolarjev dobička iz dividend, vendar je napovedal davčno obveznost v višini le 15 dolarjev.

»Microsoft se svojim delničarjem ponaša z več kot 30-odstotno stopnjo dobička. Vendar v Veliki Britaniji, Avstraliji in na Novi Zelandiji podatki kažejo na tri- do štiriodstotne donose,« je dejal analitik centra Cictar Jason Ward. Meni, da ni verodostojno, da ti bogati trgi dosegajo tako nizke rezultate, tovrstno neskladje pa predstavlja »velik alarm za izogibanje davkom«.

Microsoft preiskujejo davčni uradi v ZDA in nekaterih drugih državah, vključno z Avstralijo.

Avtorji poročila so se obrnili na Microsoft, ki jim je zagotovil, da v državah, v katerih deluje, spoštuje vse lokalne zakone in predpise. »Strankam služimo v državah po vsem svetu in naša davčna struktura odraža ta globalni odtis,« so navedli pri podjetju.