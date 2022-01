Razpis za prizadete panoge je vse bolj negotov

V nadaljevanju preberite še:

Razpis za enkratno pomoč najbolj prizadetim dejavnostim v gostinstvu in turizmu, ki ga vlada napoveduje že od julija lani, a še ni znano, kdaj bo objavljen. Preverili smo, kje se zapleta in koliko denarja bo za to sploh še na voljo? Kaj o na to pravijo nabolj prizadete panoge, ki na ta denar čakajo že mesece.