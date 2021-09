Razpoloženje boljše v gradbeništvu in storitvah

V storitvenih dejavnostih in gradbeništvu pričakujejo, da se bo zaposlovanje v naslednjih mesecih povečalo, v trgovini in industriji pa, da se bo zmanjšalo. Kazalnik zaupanja je bil tako ta mesec v gradbeništvu višji kot v mesecu prej, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižji, ugotavljajo na Sursu.



Podobne trende kaže tudi kazalnik gospodarske klime, ki je bil sicer septembra za 1,8 odstotne točke nižji kot avgusta. Na spremembo na mesečni ravni so negativno vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke) ter med potrošniki (za 0,2 odstotne točke). Pozitiven trend pa sta bil ta mesec izkazala kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu.



Na letni ravni je bilo gospodarsko razpoloženje pričakovano boljše. Glede na september 2020 je bil kazalnik gospodarske klime ta mesec višji za 8,5 odstotne točke in približno na ravni iz prve polovice 2019.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: