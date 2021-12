Recikliranje baterij bo nujni del nove mobilnosti

V nadaljevanju preberite:

Northvolt pravi, da njihov postopek recikliranja ponovno izkoristi do 95 odstotkov kovin, uporabljenih v bateriji. To je mejnik, ki dokazuje, kako lahko tehnološki napredek drastično zmanjšuje vpliv baterij električnih avtomobilov na okolje. Baterije, ki se uporabljajo v električnih avtomobilih, bodo sestavni del trajnostnega in krožnega gospodarstva, v nasprotju z nafto, ki se uporablja v bencinskih in dizelskih avtomobilih in je – poleg tega, da oddaja za podnebje škodljivi CO 2 – ni mogoče reciklirati.