Regionalno partnerstvo za hitro energetsko tranzicijo

V Zagrebu bo danes potekala konferenca REPower EU z naslovom Regionalno partnerstvo za pospešen energetski prehod, in sicer v organizaciji Evropske komisije na Hrvaškem, Evropske investicijske banke ter v medijskem partnerstvu Hanza Medije in medijske hiše Delo.

Udeležence konference bodo uvodoma pozdravili Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave Hanza Medija, Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, Anton Kovačev, vodja urada Evropske investicijske banke v Zagrebu in Ognian Zlatev, vodja predstavništva Evropske komisije na Hrvaškem. Glavni govorci pa bodo Davor Filipović, hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj, preko video nagovora Kadri Simson, evropska komisarka za energijo, Teresa Czerwinska, podpredsednica evropske imnvesticijske banke in Nataša Tramišak, ministrica za regionalni razvoj in sklade EU.

Odličen primer regionalnega sodelovanja

Evropska unija, soočena s trenutnimi globalnimi geopolitičnimi izzivi in pretresi, želi doseči najvišjo možno raven zanesljive oskrbe z energijo v najkrajšem možnem času, in sicer z dokumentom Repower EU - sklopom strateških ciljev, priporočil in predlaganih ukrepov za pospešeno prenehanje porabe ruskih energentov, predvsem zemeljskega plina, ki vključuje zelo konkretne napovedi sprememb regulativnega okvira, pa tudi spodbude za nadaljnje povezovanje nacionalnih energetskih trgov in sistemov.

Strategija bo prispevala tudi k nadaljnjemu napredku EU v smeri zasnove skupne energetske politike. Prvi korak bo krepitev regionalnega sodelovanja med državami članicami, ki bodo tako bistveno lažje, hitreje in ceneje dosegle večjo stopnjo odpornosti na morebitne motnje, ki so posledica prekinitve energetskih tokov iz Rusije.

Pomemben del načrta RepowerEU je tudi diverzifikacija virov in pospešitev prehoda na obnovljive vire energije. FOTO: Jean-francois Monier/AFP

Hrvaška in Slovenija sta odličen primer takšnega regionalnega sodelovanja, kar je v veliki meri posledica dejstva, da sta se razvijali kot del skupnega sistema. Največja nacionalna podjetja že dolgo obravnavajo območje obeh držav kot en trg, to povezovanje pa se bo po skorajšnjem vstopu Hrvaške v evrsko območje še okrepilo. Tradicija sodelovanja je pri velikih energetskih projektih, kot je jedrska elektrarna Krško.

Da bi spodbudili javno razpravo o izzivih, ki jih za obe državi predstavlja najresnejša energetska kriza, s katero se je Evropa soočila v zadnjih 50 letih, in o možnostih, ki jih prinaša strategija EU REPower, bodo predstavniki institucij obeh držav in Evropske unije, vodje vodilnih energetskih podjetij, predstavniki znanstvene skupnosti, pa tudi mednarodnih finančnih institucij razpravljali v panelnih diskusijah.