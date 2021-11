Regulacija je občutno znižala ceno kurilnega olja

Prvi dan znova reguliranih cen kurilnega olja so te občutno nižje. Liter tega goriva pri največjem ponudniku Petrolu stane 0,992 evra. Pri naročenih tisoč litrih goriva je to 116 evrov ceneje kot v ponedeljek in 164 evrov manj kot pred tremi tedni, ko je vlada sprejela odločitev o ponovni regulaciji marž.

Vlada se je zaradi naraščajočih cen energentov in začetka kurilne sezone prejšnji mesec odločila, da po petih letih in pol znova regulira cene kurilnega olja, in sicer je določila najvišjo maržo trgovcev na šest centov za liter. Cene se bodo oblikovale vsaka dva tedna, kot v času pred liberalizacijo, danes je prvi dan, ko veljajo regulirane cene. Cena litra kurilnega olja pri Petrolu do količine 1999 litrov je 0,992 evra – pri višjih količinah je cena nižja –, kar je dobro desetino manj kot v ponedeljek, ko je bilo za liter treba odšteti 1,108 evra. Pred tremi tedni, ko je vlada napovedala regulacijo, je bilo za liter kurilnega olja pri Petrolu treba odšteti 1,156 evra, danes je torej kurilno olje 14 odstotkov cenejše.

Opozorimo, da je omejena samo marža trgovcev, zato so končne cene pri trgovcih še vedno različne, odvisne pa so tudi od količine naročenega kurilnega olja in stroškov prevoza. Cene se bodo v prihodnje spreminjale tudi glede gibanja cen nafte.

Vlada pripravlja energetske bone

Regulacija cene kurilnega olja je za zdaj edini ukrep, ki ga je vlada sprejela zaradi energetske draginje. Pripravlja še energetske vavčerje za socialno šibkejše, ki jih bo prejelo okoli 66.000 družin, glede vrednosti bonov pa pogovori še tečejo, je v ponedeljek na parlamentarnih odborih, ki sta obravnavala podražitve energentov, dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.

Tudi avstrijski trg naftnih derivatov je liberaliziran, zato so med posameznimi črpalkami lahko velike razlike v cenah, tako da je mogoče na nekaterih točiti tudi bistveno ceneje kot v Sloveniji. FOTO: Mavirc Pivk/Delo

V nasprotju s Slovenijo pa je Hrvaška posegla tudi v cene pogonskih goriv; ceno litra bencina je omejila na 1,48 evra in dizelskega goriva na 1,46 evra. V Sloveniji je pri Petrolu na črpalki, ki ni na avtocesti, danes treba odšteti 1,365 evra za liter 95-oktanskega bencina in 1,47 evra za liter dizelskega goriva. V Avstriji, denimo, je po podatkih AMZS povprečna cena litra 95-oktanskega bencina 1,410 evra in dizelskega goriva 1,402 evra. Tudi avstrijski trg naftnih derivatov je liberaliziran, zato so med posameznimi črpalkami lahko velike razlike v cenah, tako da je mogoče na nekaterih točiti tudi bistveno ceneje kot v Sloveniji.

Trgovci so dvignili marže

Z Molovim zaključkom prevzema črpalk OMV bosta v Sloveniji trg pogonskih goriv obvladovala dva ponudnika: Petrol in madžarski Mol. Direktor agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz je v ponedeljek na skupni seji parlamentarnih odborov za gospodarstvo in infrastrukturo povedal, da bo agencija do konca leta pripravila novo sektorsko raziskavo na trgu pogonskih goriv. Prihodnje leto bo znano, kakšno je dejansko stanje konkurence na tem trgu.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je oktobra pojasnil, da se je cena kurilnega olja od leta 2016, ko je vlada cene liberalizirala, povečala za približno 69 odstotkov, pri tem za 64 odstotkov iz naslova dviga cen na svetovnem trgu, preostalo predstavljajo marže. Te so se zvišale s šest na 15 centov za liter, je dodal Počivalšek. Kolikšna je marža trgovcev pri pogonskih gorivih, ni jasno. Videti pa je, da so trgovci močna nihanja cen energentov izkoristili za precejšen dvig marž.