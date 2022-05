Regulacije cen ne bo za vse, ampak za tiste, ki bodo to najbolj potrebovali

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo se bo večinoma ukvarjalo z delom okoljskih politik, podnebnimi politikami, trajnostno mobilnostjo in energetiko, pravi najverjetnejši prihodnji minister Bojan Kumer. Napoveduje »pametno 'regulacijo' v smislu blaženja posledic visokih cen vseh energentov, ampak ne za vse in vsepovprek – definitivno pa za tiste, ki bodo to najbolj potrebovali«. Kako si predstavlja regulacijo cen energentov? Kakšne bodo njegove prednostne naloge? Kaj meni o hidroelektrarnah, drugem bloku nuklearke, letnici prenehanja uporabe premoga ...