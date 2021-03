Regulator od zavarovalnic pričakuje, da ne izplačujejo dividend

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je poslala dopis zavarovalnicam in pokojninskim družbam, v kateremu navaja, da zaradi negotove situacije glede širjenja pandemije covid-19 in posledično negotovih posledic na gospodarstvo in zavarovalniški sektor od njih pričakuje, da do konca septembra zadržijo izplačilo dividend in ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend.Pri tem izjemoma dopušča, da kateri od subjektov nadzora ne ravna v skladu s priporočilom. Taka finančna družba mora AZN dokazati, da je pri tem previden, pri čemer mora upoštevati vidike solventnosit, kapitala, likvidnosti in dobičkonosnosti.Uprava Zavarovalnice Triglav bo predvidoma konec marca ob objavi letnega poročila za 2020 obvestila delničarje glede predloga uporabe bilančnega dobička zavarovalnice za 2020. Pri tem bosta uprava in nadzorni svet zavarovalnice upoštevala dividendno politiko zavarovalnice kakor tudi stališča regulatorja, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.