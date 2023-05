Opolnoči se bodo v skladu z vladno uredbo spremenile najvišje dovoljene cene pogonskih goriv in kurilnega olja. Sodeč po obrazložitvi vladnih gradiv, bodo regulirane cene nekoliko znižale, vendar pa bo pocenitev bistveno manjša, kot bi morala biti v skladu z uredbo, saj bo vlada zvišala trošarine. Vrednost trošarin na dizelsko gorivo bo rekordna.

Sodeč po gradivih v vladni obravnavi se bo trošarina na bencin zvišala za 7,4 odstotka, tako da bo znašala 441,99 evra za tisoč litrov goriva. Trošarini za dizelsko gorivo in kurilno olje se bosta zvišali za 7,1 odstotka, tako da bo trošarina za dizelsko gorivo znašala 474,77 evra, trošarina za kurilno olje pa 142,43 evra. Spremembe zneskov trošarin bodo zvišale prihodke državnega proračuna za okoli 5,2 milijona evrov na mesec glede na višino trošarin, kot so veljale pred spremembo veljavne uredbe, je razvidno iz obrazložitve uredbe.

S tem bo dosežena rekordna obdavčitev dizelskega goriva. Dizelsko gorivo je bilo pred tem najbolj obdavčeno med 5. majem in 19. majem 2020, ko je trošarina znašala 467,03 evra za tisoč litrov goriva. Vendar pa so bile takrat nabavne cene goriv bistveno nižje in s tem so bil nižji tudi davek na dodano vrednost (DDV). Seveda se DDV plačuje tudi od trošarin in drugih davščin, s katerimi so obremenjeni naftni derivati.

Vlada je letos trošarino za kurilno olje zvišala že za več kot 80 odstotkov, trošarina za dizelsko gorivo je poskočila za 44 odstotkov, trošarina za bencin pa za 23 odstotkov.

Trošarini za bencin in kurilno olje še nekoliko zaostajata za rekordnimi vrednostmi. V začetku leta 2015 je trošarina za bencin znašala kar 563,85 evra. Najvišja trošarina za kurilno olje pa je znašala 157,5 evra in je veljala med leti 2015 in 2020.

V skladu z vladno uredbo se najvišje dovoljene cene pogonskih goriv in kurilnega olja določajo vsaka dva tedna, pri čemer je osnova za izračun povprečje borznih cen v preteklih dveh tednih. Omejene cene pogonskih goriv veljajo na črpalkah izven avtocest, medtem ko lahko trgovci cene na avtocestnih črpalkah določajo povsem samostojno.