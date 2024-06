Relax na Ljubljanski borzi

V vstopni kotaciji Ljubljanske borze so danes začele kotirati delnice ponudnika turističnih storitev Relax iz Dravograda. Gre za eno manjših družb Ljubljanske borze, ki ima trenutno zgolj 17 delničarjev. Zaradi majhnega števila delničarjev in majhnosti družbe je uvrstitev delnic na borzo za vlagatelje predvsem zanimivost.

Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec upa, da bo uvrstitev delnice Relaxa na borzo zgled tudi drugim družbam. Relax je po njegovih besedah prva zasebna družba po 15 letih, ki se je za vstop na borzo odločila sama, in ne zaradi nekega privatizacijskega vzgiba.

V družbi, ki jo vodi Karmen Kosec, pojasnjujejo, da so se za kotacijo na borzi odločili zaradi lažjega zasledovanja prihodnjih finančnih ciljev. Prepričani so tudi, da bodo kot javna družba kredibilnejši partnerji strankam, partnerjem in vlagateljem.

Predvidoma bodo nekateri večji lastniki nekoliko zmanjšali svoje deleže, vendar pa vsaj za zdaj ni predvideno, kdo in koliko bo ponudil zunanjim vlagateljem. Prav tako se ustanovitelji niso opredelili glede ciljne lastniške strukture.

Na borzi kotirajo delnice krovnega holdinga, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, glavnino prihodkov in pretežni del dejavnosti pa ustvari hčerinska družba Relax Turizem. Skupina ima sicer še hčerinske družbe na Hrvaškem, v Srbiji in ba Češkem, ki se tudi ukvarjajo z organizacijo in nudenjem turističnih storitev. Pretežni del mreže turističnih storitev sicer predstavljajo franšize.

Predlanskim pa je skupina, ki ima skupaj s franšizami okoli 140 zaposlenih, ustvarila 28 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je zadoščalo za 600.000 evrov čistega dobička.

Skupina je imela konec predlanskega leta 17,6 milijona evrov premoženja, pri čemer je bilo štiri milijone evrov kapitala. Kot vse turistične družbe je tudi Relax močno prizadela epidemija, katere posledice so bile še vedno vidne tudi v predlanskih poslovnih rezultatih in finančni stabilnosti.

Družba bo lansko poslovanje predvidoma razkrila do konca meseca. Po oceni družbe pa je bilo lansko poslovanje bistveno boljše, prihodki so znašali okoli 40 milijonov evrov.

Relax se je v delniško družbo preoblikoval šele lani, ko je ob preoblikovanja zaposlenim tudi ponudil možnost nakupa deležev oziroma delnic.