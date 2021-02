Renaultovo težko leto 2020

Žarek upanja

Medtem ko je večina nemških avtomobilskih proizvajalcev kljub virusni krizi lansko leto končala z dokajšnjimi dobički, pa tega ni mogoče reči za francoski Renault. Podjetje, ki je imelo že prej lastne težave, je lani ustvarilo močno rdeče številke – izguba je znašala kar 8 milijard evrov. Verjamejo, da jim bo šlo letos bolje, a vseeno opozarjajo na težavno okolje delovanja.Renault se je skupaj s partnerjem Nissanom s slabšim poslovanjem in tudi krizo vodenje po prisilnem odhodu poprejšnjega šefa, soočal že v letu 2019, lani pa se je z virusno krizo vse skupaj še močno poglobilo. Lanska 8-milijardna izguba je bila še nekoliko višja od pričakovanj analitikov, podjetje pod novim vodstvom, pa je že sredi lanskega leta napovedalo prestrukturiranje in zniževanje stroškov, ki naj bi se poznalo že letos. V letu 2020 je sicer Renaultov promet znašal 43,5 milijarde evrov, kar je bilo za 22 odstotkov manj kot v letu 2019, podobno je za petino nazadovala količinska prodaja vozil,ki je dosegla 2,95 milijona enot.Velika večina izgube je bila ustvarjena v prvi polovici lanskega leta, poslovanje naj bi bilo sicer v zadnjih treh mesecih leta 2020 boljše. A kot je tokrat ob predstavitvi lanskih številk dejal De Meo, se mora Renault tako kot tudi drugi tekmeci trenutno soočati z novimi težavami, npr. pomanjkanjem polprevodnikov, zaradi česar podjetja občasno ustavljajo proizvodnjo. Samo v primeru Renaulta bi to pomenilo na letni ravni 100 tisoč manj izdelanih avtomobilov.Renault tokrat ni dal nobenih finančnih smernic za 2021, naj bi pa načrt zniževanja stroškov (2 milijardi evrov) izvedel prej, kot so sprva pričakovali.Nova strategija podjetja, ki so jo pod vzdevkom Renaulution predstavili januarja letos, se za razliko od prejšnjih let, ko so zasledovali količino, preusmerja na vrednost, dosegli bi radi višje cene, po drugi strani pa zmanjšujejo število modelov.Napovedali so močno električno ofenzivo, kar sicer bolj ali manj počnejo vsi njihovi tekmeci. Glede tovarn so včeraj omenili, da bodo v Španiji v Palencii v letih 2022-24 uvedli tri nove modele. Druge tovarna na načrte matičnega podjetja še čakajo, tako tudi Revoz.Ob Renaultovem slabem poslovanju omenimo, da so imela nekatera druga avtomobilska podjetja, posebej nemška (Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW), lani vseeno dokaj uspešno leto in milijardne dobičke, k čemur jim je pomagala njihova močna prisotnost na Kitajskem, kjer se je trg po prvih mesecih krize hitro dvignil, posebej močno je bilo pred koncem lanskega leta tam povpraševanje po avtomobilih premijskih znamk.