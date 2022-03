Nimamo čarobne palice, ki bi hitro rešila odvisnost od ruskih energentov

V nadaljevanju preberite:

»Ravno ko so se začele razmere izboljševati, mora Evropa že začeti na novo, in to s precej slabše pozicije, kot jo je imela pred rusko invazijo. Nimamo pa čarobne palice, ki bi hitro rešila odvisnost od ruskih energentov,« pojasnjuje Damjan Kovačič iz Save Infonda. Potem ko so države članice EU optimistično zagnale načrt za okrevanje in odpornost, evropski analitiki zdaj opozarjajo na možnost upočasnitve gospodarske rasti in nadaljnje višanje cen. Stara celina se lahko hitro znajde v območju tako imenovane stagflacije – stagnacije gospodarstva in visoke inflacije, kar bi zmanjšalo kupno moč prebivalcev.

Negativni šok zaradi napada na Ukrajino bo medtem imel bistveno manjši vpliv na ameriško in kitajsko gospodarstvo, zato je vprašanje, kako konkurenčna bo Evropa v primerjavi z ostalimi deli sveta. Kaj napovedujejo slovenski ekonomisti in katere panoge so v trenutnem gospodarskem ozračju najbolj na udaru? Kakšni izzivi čakajo Evropo in katere so morebitne rešitve?