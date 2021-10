Revoz: brez dela bo ostalo 350 ljudi

Kot so danes sporočili iz novomeškega Revoza, bodo zaradi težav s polprevodniki od novembra konkretno zmanjšali proizvodnjo in tudi število zaposlenih.

Navajajo negotove razmere v avtomobilski industriji zaradi krize s pomanjkanjem čipov pa tudi druge težave, ki so povezane bodisi z zdravstveno krizo bodisi se pojavljajo na trgu sestavnih delov in surovin.

Revoz je zaradi omenjenega letos že večkrat moral prekiniti proizvodnjo, zdaj pa so posegli po bolj radikalnem ukrepu. Tako je od sredine novembra predvideno stalno zmanjšanje obsega proizvodnje, in sicer s 650 vozil na dan na 480 vozil dan. S tem ukrepom naj bi predvidoma število zaposlenih zmanjšali za 350, z dvoizmenske proizvodnje naj bi za nedoločen čas prešli na eno izmeno in pol.

Kot so zapisali, je vodstvo podjetja v tej smeri že začelo pogovore s socialnimi partnerji. Dodali so, kako se zavezujejo, da bodo z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo izgubili delo, pomagalo pri iskanju nove zaposlitve na trgu, kjer je sicer povpraševanje po zaposlenih veliko.

Vodstvo podjetja je za pripravo prehoda proizvodnje z dveh izmen na eno izmeno in pol začelo pogovore s socialnimi partnerji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gre za delavce, ki so zaposleni za nedoločen in v veliki meri za določen čas, precej manj je agencijskih delavcev. Ti so podjetje zapustili že, ko še pred časom proizvodnjo s treh izmen najprej zmanjšali na dve in po izmeni, potem pa na dve izmeni. Zdaj bo, kot rečeno, prepolovljena tudi druga izmena.

Kot nam je dejala predstavnica za medije Nevenka Bašek Zildžović, so imeli v Revozu letos zaradi težav s sestavnimi deli 73 izpadlih dni proizvodnje, ta je v tem trenutku za 40 odstotkov manjša od načrtovane. Upajo, oziroma so nekateri znaki, da bi se stanje v pogledu dobav v zadnjem delu leta vsaj nekoliko izboljšalo.

Kot je dodala, ocenjujejo, da bodo letos v Novem mestu izdelali nekaj čez 100 tisoč avtomobilov, v lanskem letu so jih 142 tisoč. Proizvajajo Renaultova modela clio in twingo ter električnega smarta forfour, katerega proizvodnja pa se bo letos končala.