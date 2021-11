Rivian je še ena vroča žemljica na borznem trgu

Dvanajst let staro podjetje, ki ni še nikoli poslovalo z dobičkom, letos pa načrtuje skoraj 1,3 milijarde dolarjev dodatne izgube, je po vrednosti v očeh vlagateljev prehitelo tudi velikane iz tradicionalnega sveta avtomobilov, kot so Daimler, General Motors in Ford.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Zdi se, da so ponudniki električnih avtomobilov trenutno prave vroče žemljice za vlagatelje na delniškem trgu. Zagonskemu podjetju Rivian, ki je šele prejšnji mesec izdelalo prve primerke svojega prvega modela poltovornjaka, je uspel veliki met v borznem svetu.

Dvanajst let staro podjetje za letos načrtuje še 1,3 milijarde dolarjev izgube. Njegova prednost je v tem, da sta med njegovimi pomembnimi lastniki Ford in Amazon.

Prejšnji teden je s prvo javno prodajo (IPO) delnic podjetje zbralo 11,9 milijarde dolarjev svežega kapitala za financiranje prihodnjega razvoja. To je bil največji IPO v ZDA po letu 2014. Še bolj osupljivo je, da se je vrednost delnic podjetja prvi dan trgovanja zvišala za skoraj polovico, tržna kapitalizacija družbe pa se je povzpela na 106 milijard dolarjev.

Dvanajst let staro podjetje, ki ni še nikoli poslovalo z dobičkom, letos pa načrtuje skoraj 1,3 milijarde dolarjev dodatne izgube, je po vrednosti v očeh vlagateljev prehitelo tudi velikane iz tradicionalnega sveta avtomobilov, kot so Daimler, General Motors in Ford.

Podcenjeni klasiki?

Astronomska cenitev novih podjetij, ki so do zdaj prodala zelo malo avtomobilov, kaže, da so tradicionalni izdelovalci »zelo podcenjeni«, je prepričana Mary Barra, glavna izvršna direktorica družbe General Motors. Njeno podjetje namerava v razvoj električnih vozil že do leta 2025 vložiti 35 milijard dolarjev. »Tak razvoj dogodkov me predvsem motivira za še bolj predano delo,« je komentirala na tiskovni konferenci minulo sredo.

Nekateri poslovni analitiki pa menijo, da je prav vse več klasičnih proizvajalcev, ki tudi sami stavijo na prevlado elektrike v avtomobilskem pogonu v prihodnjih 15 do 20 letih, dodatno spodbudilo pritok denarja vlagateljev v delnice podjetij, ki že v osnovi delajo samo na elektriki.

Delnice družbe Tesla, ki so zdaj vredne 1077 dolarjev (to pomeni tržno kapitalizacijo, višjo od bilijona oziroma tisoč milijard), so še pred desetimi leti stale manj kot šest dolarjev. Hkrati pa je Tesla trenutno tudi tisto od podjetij v segmentu električnih vozil, ki lahko najbolj realistično obljublja, da se bo njen poslovni model obrnil tudi v prinašanje dobička.

Rivian je na začetku poti. Nekateri njegovi tekmeci, kot so Nikola, Canoo, Lordstown Motors in Fisker, ki so opravili svoj IPO v letu 2020, so se po začetni rasti srečali s precejšnjim upadom vrednosti delnic. Rivianova prednost utegne biti predvsem v tem, da sta med njegovimi pomembnimi lastniki Ford in zlasti Amazon, ki bo tudi kupec njegovih vozil.