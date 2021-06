Rotorji in statorji iz Hidrie za Maseratija

Nova, povsem električna superšportnika maserati granturismo in grancabrio, ki sta v zadnji fazi testiranj pred njuno skorajšnjo predstavitvijo, bosta gnana s Hidrijinimi ključnimi deli elektromotorja. Hidria bo zagotavljala rotorje in statorje za električne pogonske agregate in s tem pomembno sooblikovala avtomobilske trende prihodnosti, so sporočili iz Hidrie.Prihodnje leto bodo v tej skupini začeli množično proizvodnjo ključnih delov elektromotorskega pogona za mehke in priključne hibride za BMW, Chrysler, Fiat, Jaguar in Land Rover. Hidria bo tako letos prvič ustvarila več kot 300 milijonov evrov prihodkov. Samo v tem letu pa bo v razvoj vložila 15 milijonov evrov in dodatno še 15 milijonov evrov v nove visokotehnološke kapacitete. S tem potrjuje velik prodajni, rezultatski in naložbeni pospešek, ki se dogaja po lanskih večjih zamenjavah v Hidrijini lastniški in upravljavski strukturi.