Rusija vse težje do denarja od naftnih poslov

Cena surove nafte vrste brent se je v drugi polovici marca zvišala in utrdila na meji okoli 85 dolarjev za sod. Kljub višji ceni pa imajo, po poročanju Reutersa, ruske naftne družbe vedno večje težave. Zaradi ameriških sankcij namreč tudi kitajske, turške in arabske banke postajajo previdnejše pri nakazilih v Rusijo. Kdo kupuje rusko nafto? Kakšne so cene? Kako je Rusija preusmerila izvoz nafte, ki jo je nekoč prodajala v EU?