Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 26. marca, do vključno ponedeljka, 8. aprila, znašale 1,519 evra za liter bencina, 1,527 evra za liter dizelskega goriva in 1,172 evra za liter kurilnega olja, so sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Mope).

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,519 evra na liter (pred spremembo 1,491 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 75,95 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo treba odšteti približno 1,581 evra na liter,« pojasnjujejo na Mope.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju stal 1,527 evra na liter (pred spremembo 1,523 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 76,35 evra. »Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah za liter dizla bilo treba odšteti 1,602 evra na liter,« dodajajo.

Brez regulacije cen in drugih ukrepov bi bile cene še višje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,172 evra na liter (pred spremembo 1,170 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1172 evrov (brez prevoza). Brez regulacije cen bi bilo treba za to količino kurilnega olja odšteti 1270 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter uredbo o spremembah uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.

Primerjava z drugimi

Vlada spremlja tudi cene določenih naftnih derivatov drugih držav članic EU in tako vseskozi zagotavlja konkurenčne cene določenih naftnih derivatov. Prej izračunane cene določenih naftnih derivatov so v povprečju za 10 odstotkov nižje od povprečnih cen NMB 95 in dizla v EU ter za 15 odstotkov nižje v primerjavi z večjimi državami članicami, kot so Nemčija, Francija in Italija.