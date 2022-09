S pravo kombinacijo naložb do lepše prihodnosti

Izbirate lahko med naložbenim varčevanjem, ki predstavlja kombinacijo naložb v delnice, obveznice, naložbe na denarnem trgu in surovine, ter varčevalnimi produkti, kot so BKS Global, BKS Zdravstvo, BKS Tehnologija, BKS Zlato in BKS Trajnostnost.

V BKS Bank imate na voljo sedem oblik plemenitenja premoženja. Izbirate lahko med aktivno upravljanim naložbenim varčevanjem in pasivno upravljanimi varčevalnimi produkti, ki so prilagojeni vašim naložbenim ciljem in odnosom do tveganja. »Pred izbiro vaše naložbene strategije vam na podlagi preteklih izkušenj, znanj, finančnega premoženja, zmožnosti, ciljev in pričakovanj pomagamo pri izbiri primernega produkta,« je povedal Damjan Hempt, vodja podružnice, pristojen za prodajo.

Dve različni naložbeni varčevanji

Naložbeno varčevanje je namenjeno vlagateljem, ki ste že privarčevali 10 tisoč evrov in želite varčevati tako v delnicah kot v obveznicah. Po volji lahko tudi dodatno vlagate glede na svoje potrebe in želje. Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe ter omogoča večjo prilagodljivost portfelja v primeru negativnih trendov na trgih in posledično zmanjševanje nevarnosti izgub.

Na voljo imate alternativno naložbeno politiko s prevzemanjem srednje do nizke stopnje tveganja in dinamično naložbeno politiko, s katero prevzemate srednjo stopnjo tveganja.

Pet različnih varčevalnih produktov

Varčevalni produkti so tudi namenjeni posameznikom, ki ste že privarčevali 10 tisoč evrov in želite varčevati v investicijskih skladih. Izbirate lahko med petimi različnimi varčevalnimi produkti: BKS Global, BKS Zdravstvo, BKS Tehnologija, BKS Zlato in BKS Trajnostnost, brez vstopne provizije in brez izstopne provizije po enem letu varčevanja.

Zakaj varčevati?

Nekateri posamezniki že zgodaj začnete razmišljati o varčevanju in sklenitvi varčevalnega računa, drugi imate nekaj lastnih privarčevanih sredstev, ki jih želite še dodatno oplemeniti. Večina si v takšnih primerih želi, da bi lahko prejeli sredstva takoj, ko jih potrebujete, vsak pa si želi čim bolje izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.

V primeru življenjskih sprememb lahko svoja sredstva hitro in preprosto prestavite v drug naložbeni produkt. Naložbeno varčevanje in varčevalni produkti vam omogočajo visoko razpršitev premoženja, kar omogoča manjšo nihajnost oziroma večjo varnost vašega premoženja. Doba v varčevalnih produktih ni omejena, vplačana sredstva v izbranih produktih pa niso vezana in so vam vedno na voljo.

Jasno in pregledno spletno poslovanje

Poslovanje BKS Bank je jasno in pregledno, saj vam spletna banka MyNet, spletna aplikacija MyBroker in mobilna aplikacija mBroker omogočajo varen vpogled v vaše naložbene portfelje 24 ur na dan.

