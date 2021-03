Safilo v Ormožu zapira tovarno s 557 zaposlenimi

Pandemija covida-19 je prispevala k zaprtju tovarne. FOTO: Tadej Regent/Delo





Socialne težave za Ormož

Skupina Safilo je oznanila, da bo letos junija zaprla proizvodnjo očal v Ormožu s 557 zaposlenimi.S sindikati in pristojnimi ustanovami so že začeli pogovore, »da bi čim bolje prepoznali vse možne rešitve za ublažitev socialnih posledic te boleče odločitve«, so sporočili.Proizvodnjo očal bodo zaprli v skladu z načrtom za uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu: »To ukrepanje je nadaljevanje načrta skupine, v sklopu katerega sta bila že vključena zaprtje obrata v Martignaccu in reorganizacija obrata v mestu Longarone.«Že tako zapletene razmere, povezane z zmanjšanji obsega dela zaradi prekinitev pogodb z večjimi blagovnimi znamkami in naraščajočih potreb po acetatnih proizvodih, ki jih zaradi svoje kakovosti in prestiža na trgu cenijo tako prodajalci očal kot tudi kupci, so se s pojavom pandemije covid-19 žal dodatno poslabšale in privedle do strukturnih neravnovesij, ki še leta ne bodo vzdržna, so sporočili iz Safila. Dodali so, da je odločitev v skladu s poslovnimi cilji glede optimizacije poslovanja in povečanja učinkovitosti proizvodnje.Kljub zagotovilom Safila so v sindikatu Skei Štajerska presenečeni nad objavo Safila. Predsednik sindikata Martin Dular je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) dejal, da o načrtovanem zaprtju ne vedo nič in o tem doslej niso bili obveščeni. Sindikalna predstavnica v podjetju ga je doslej obvestila zgolj, da so okrepili varnost v podjetju, ostalih informacij pa ni imela.Direktor ptujske območne službe zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik pa je prav tako za STA povedal, da uradno o nameri podjetja niso bili obveščeni. Nihanja števila zaposlenih v tem podjetju so bila pogosto velika, delo so dajali tudi do 1200 ljudem. »To bo za naše območje kar velika težava, čeprav gre za profile, ki si v teh časih lahko najdejo delo. Je pa v podjetju kar nekaj starejših delavcev in tudi invalidov,« je dodal.