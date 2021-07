Sanacije in krize so Sloveniji odnesle bogastvo

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je prejšnji teden prvič izdala tako imenovane trajnostne obveznice, s čimer se je vrnila k namenskemu zadolževanju, ki ga je pretežno opustila že pred dvema desetletjema. To smo ocenili kot izhodišče, da pogledamo, kam je šel izposojeni denar in kako samostojna je Slovenija v finančnem pogledu. Smo gospodarji svoje dežele ali pa smo povsem odvisni od tuje roke? Pa tudi kako trajnostne so v resnici izdane obveznice?