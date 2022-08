Sandoz iz Novartisa v ločeno samostojno podjetje

Farmacevtski koncern Novartis namerava oddeliti generično divizijo Sandoz, pod katero sodi tudi slovenski Lek, v ločeno samostojno podjetje. S tem želijo ustvariti vodilno evropsko generično podjetje in vodilnega proizvajalca podobnih bioloških zdravil ter bolj osredotočen Novartis, so sporočili iz koncerna.

Samostojen Sandoz bo imel sedež v Švici in bo kotiral na švicarski borzi. Posel naj bi bil zaključen v drugi polovici prihodnjega leta.

Novartis je proizvajalec inovativnih zdravil, njegova enota Sandoz pa proizvaja generična zdravila, takšna, ki jim je potekla patentna zaščita. Novartis je že v začetku leta 2019 razmišljal o prodaji generične divizije, lani pa je začel strateški pregled Sandoza, pred katero je puščal odprte »vse možnosti«, tudi odprodajo. »V strateškem pregledu smo preučili vse možnosti za Sandoz in zaključili, da je 100-odstotna izločitev v najboljšem interesu delničarjev. To bo omogočalo delničarjem koristi iz potencialnih prihodnjih uspehov bolj osredotočenega Novartisa in samostojnega Sandoza,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik odbora direktorjev Novartisa Joerg Reinhardt.

Sandoz je lani ustvaril 9,6 milijarde dolarjev prihodkov, prisoten pa je na več kot 100 trgih. Sandoz bo ohranil vodilni globalni položal z nadaljnjim vlaganjem v ključna strateška področja podobnih bioloških zdravil, antibiotikov in generičnih zdravil, so še sporočili.