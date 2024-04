Sandoz raje vlaga v Sloveniji kot v Nemčiji

Slovenska farmacevtska industrija je v zadnjih letih postala ključni akter v svetovni proizvodnji zdravil, ugotavlja gospodarski minister Matjaž Han, ki se je v Švici sestal s predstavniki farmacevtskih velikanov Novartis in Sandoz.

Novartis je na slovenski trg vstopil z nakupom Leka. Po lanski oddelitvi na dve podjetji pa se je tudi premoženje farmacevtskega giganta v Sloveniji razdelilo. Lek je okoli polovico družbe in zaposlenih oddelil hčerinski družbi Novartisa, ki razvija in proizvaja originalna in biološka zdravila. Preostali del Leka je ostal pod okriljem Sandoza, največjega svetovnega generika, in tako z več kot 3700 zaposlenimi razvija in proizvaja generična in podobna biološka zdravila. Sandoz se v Sloveniji še širi na področju podobnih bioloških zdravil, saj v Lendavi gradi 400 milijonov evrov vredno tovarno za proizvodnjo učinkovin in v Ljubljani 90 milijonov evrov vreden novi razvojni center. Lek postaja najpomembnejša in največja lokacija za Sandozove dejavnosti v svetu, pravijo na gospodarskem ministrstvu.

»Prihodnji teden bo Sandoz položil temeljni kamen za 90 milijonov evrov vredni razvojni center, ki bo prinesel 200 delovnih mest. Investicija v Lendavi pa poteka nemoteno. Čakamo na soglasje evropske komisije, ker smo priglasili državno pomoč,« je dejal Han. Povedal je, da so se na sestankih s predstavniki Novartisa in Sandoza seznanili z njihovimi načrti. Ti so poudarili prednost slovenskega investicijskega okolja, predvsem ekonomsko in politično stabilnost, usposobljenost kadra, kakovost bivanjskega okolja, je povedal Han.

Naložbo v Lendavi je v intervjuju za nemški Süddeutsche Zeitung omenil glavni izvršni direktor Sandoza Richard Saynor, ko je odgovoril na vprašanje, ali bi Sandoz investiral v Nemčiji, če bi za to prejeli subvencije: »Bile bi vsaj v pomoč. V Sloveniji gradimo tovarno za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila v vrednosti več kot 400 milijonov evrov. Sodelovanje s tamkajšnjo vlado je zelo pragmatično. Nemška vlada ni toliko prilagodljiva, zato je lažje investirati v Slovenijo.«

Novartis v Sloveniji deluje preko dveh podjetij z več kot 3600 zaposlenimi, in sicer Novartis in Novartis Pharma Services v Ljubljani in Mengšu. Novartis trenutno vodi za okoli pol milijarde evrov naložb, od tega tudi v izgradnjo proizvodnje aseptičnih izdelkov v Ljubljani in v center za tehnični razvoj bioloških zdravil v Mengšu.

Han se je v Švici srečal tudi s švicarskim ministrom za gospodarstvo, izobraževanje in raziskave Guyem Parmelinom, predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, obiskal je Evropsko organizacijo za jedrske raziskave CERN, katere polnopravna članica naj bi Slovenija postala prihodnje leto.

Han poleg farmacije vidi priložnost za krepitev sodelovanja s Švico še na področjih gradbeništva, obnovljivih virov energije, rešitev za digitalizacijo in krožno gospodarstvo, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, logističnih storitev, električne mobilnosti in vesoljskih tehnologij. Slovenija si želi povečati tudi sodelovanje slovenskega startup ekosistema s švicarskim ekosistemom, predvsem pa povezovanje s švicarskimi investitorji.

Minister je v izjavi za Delo še omenil, da mora država sprejeti ukrepe za privabljanje usposobljenega kadra iz tujine, izboljšati podporno okolje za zagonska podjetja, predvsem pa imeti stabilno in predvidljivo davčno zakonodajo.