Sava Re bi razdelila četrtino dobička

Zavarovalna skupina Sava bo delničarjem predlagala izplačilo 0,85 evra bruto dividende na delnico, kar je največ kolikor lahko letos razdeli glede na trenutne omejitve regulatorjev.



Eno od meril, ki jih je postavila Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je namreč tudi ta, da izplačilo dividend ne sme presegati povprečnega izplačila v letih od 2017 do 2019.



Če bodo delničarji predlog podprli bo za dividende razdeljeno 13,17 milijona evrov, kar je 23 odstotkov lanskega čistega dobička. Po današnjem zaključnem tečaju delnic, izplačilo dividende vlagateljem prinaša 3,6-odstotni dividendni donos.



"Družba je v postopku pred AZN utemeljila sposobnost izplačila predlagane dividende, saj izkazuje visoko solventnost," sporočajo iz zavarovalniške skupine in dodajajo, da bodo pred sklicem skupščine ponovno pretehtali primernost predloga glede uporabe bilančnega dobička ob hkratnem upoštevanju vseh veljavnih meril in priporočil AZN.



Sava Re namerava objaviti sklic skupščine prihodnji teden, delničarji pa se bodo predvidoma sestali 25. maja.



Sava Re je objavila tudi revidirano letno poročilo. Predstavljeni revidirani rezultati poslovanja so enaki od predhodno objavljenih nerevidiranih. Zavarovalniška skupina Sava je lani zbrala 680 milijonov evrov bruto zavarovalnih in pozavarovalnih premij. Zbrane kosmate premije so se medletno povečale za 12 odstotkov, na rast je močno vplival prevzem življenjske zavarovalnice Vita, ki jo je Sava Re prevzela od NLB sredi lanskega leta. Čisti dobiček skupine se je povečal za desetino in lani dosegle 56,2 milijona evrov.