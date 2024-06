SDH s ponudbo mariborski občini za skupno reševanje MLM

SDH mariborski občini ali od nje določeni pravni osebi, ki je povezana z njo, ponuja nakup MLM za en evro. Pri tem je občini pripravljen zagotoviti tudi do pet milijonov evrov sredstev za nadaljnje delovanje družbe in dolgoročno reprogramirati vse obstoječe terjatve. SDH odgovor občine pričakuje do 10. junija in upa na čimprejšnje pogovore.

»Z željo, da v maksimalni meri prispevamo k preučitvi vseh možnosti za ohranitev nadaljnjega delovanja družbe MLM, ter glede na vsa pozitivna pričakovanja glede bodočih razvojnih možnosti in koristi družbe za lokalno okolje, ki so bila izražena na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, smo nemudoma pristopili k iskanju možnosti, v okviru katerih bi skupaj z občino lahko pristopili k ohranjanju delovanja družbe,« so v nezavezujoči ponudbi, ki so jo posredovali mariborskemu županu Saši Arsenoviču, zapisali v Slovenskem državnem holdingu (SDH).

SDH je pripravljen občini ali od nje določeni pravni osebi (npr. Javnemu holdingu Maribor) MLM prodati za en evro. V primeru nakupa naj novi lastnik takoj imenuje nove člane nadzornega sveta, ki imenujejo novo vodstvo. MLM sicer zdaj še vodi Davor Šenija, ki pa je skupaj s članom uprave Samom Iršičem februarja odstopil s položaja. Štirimesečni odpovedni rok se jima izteče v četrtek.