SDH z malimi delničarji o nakupu deležev v elektrodistributerjih

Mali delničarji elektrodistribucijskih podjetij in Slovenskega državnega holdinga se pogajajo o morebitnem državnem odkupu manjšinskih deležev v teh podjetjih. Pričakovanja o cenah se močno razlikujejo. A vprašanje je, zakaj bi država brez tehtne analize sploh v celoti podržavila podjetja, ki so slabo upravljana, imajo skromen donos, premalo investirajo in potrebujejo zajetne dokapitalizacije, da bi lahko izpeljala nujne investicije. Primerjali smo poslovanje in uspešnost slovenskih elektrodistribucijskih podjetij s tujimi ter tudi kako bi podjetja lahko prišla do sredstev za prenovo in nadgradnjo omrežja. Kakšni bodo ekonomski učinki nujne prenove?