SDH za prenovo plač šefov državnih družb

Plače članov uprav v družbah v večinski državni ali občinski lasti so že več kot desetletje omejene s tako imenovanim Lahovnikovim zakonom. Prejemki članov uprav in poslovodstev državnih družb so marsikje nižji kot v primerljivih zasebnih podjetjih – plača predsednika uprave NLB se je, denimo, po privatizaciji potrojila –, predvsem pa večinoma niso vezani na zahtevnost dela in uspešnost poslovanja.

Največji državni upravljavec podjetij je zdaj pripravil priporočila za prenovo politike prejemkov organov vodenja teh družb. Zakaj je sploh posegel v ta vroči kostanj? Kaj prinašanjo priporočila, kaj to torej pomeni za omejitve plač direktorjev v državnih drubah in ali se bodo te zdaj zvišale?