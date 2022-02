SDH Zupančiča poziva, naj svoje funkcije uskladi z zakonom

Dosedanji šef kabineta ministra Andreja Vizjaka Aleksander Zupančič bo od 6. februarja predsednik uprave Elektra Ljubljana, a kot kaže, zato ne bo mogel ostati nadzornik Petrola. Potem ko smo v Delu opozorili, da bi bilo opravljanje obeh funkcij lahko sporno tako po zakonu o Slovenskem državnem holdingu (SDH) kot po zakonu o gospodarskih družbah, je državni upravljavec včeraj sporočil: »SDH pričakuje, da se bo položaj gospoda Zupančiča ustrezno uskladil v skladu z zakoni in dobro korporativno prakso.«

V Delu smo po Zupančičevem imenovanju v Elektro Ljubljana opozorili, da to v negotovost postavlja njegovo funkcijo nadzornika Petrola, ki jo opravlja od aprila lani. Za to funkcijo ga je namreč predlagal SDH, a zakon o SDH določa, da državni upravljavec ne sme glasovati za člane organa nadzora, ki so člani vodenja v družbi, v kateri ima SDH prevladujoč delež ali vpliv – in v Elektru Ljubljana ga ima.

Težavo zaradi obeh funkcij bi lahko imel Zupančič tudi po ZGD, saj bi se lahko znašel v konfliktu interesov. Elektro Ljubljana se sicer ukvarja z distribucijo električne energije, hkrati pa je soglasodajalec v projektih sončnih elektrarn in tudi polnilnic za električne avtomobile. Poleg tega Elektro Ljubljana tako kot Petrol postavlja in upravlja polnilnice za električne avtomobile.