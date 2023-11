Še ohranjajo prilagodljivo platformo

Velika skupina Stellantis bo po pisanju Automotive News Europe (ANE) pri dostavnikih ohranila svoje platforme, ki so prilagodljive za različne pogone, kolikor dolgo bo mogoče.

Stellantis, ki je nastal z združitvijo PSA in FiatChryslerja, je danes eno največjih avtomobilskih podjetij na svetu. Združujejo različne znamke, še posebej veliko jih imajo v Evropi (Opel, Citroën, Peugeot, Fiat), vse te so zelo dejavne tudi na področju lahkih gospodarskih vozil, s skupnih osnov v primeru dostavnikov prihajajo tudi izdelki za evropski del japonskega velikana Toyota. Podjetje želi do leta 2027 letno prodajo z današnjih 1,6 milijona povečati na dva milijona vozil in skupaj s poltovornjaki na tem področju postati največji na svetu. V Evropi so bili sicer že doslej vodilni.

Prilagodljive platforme

A kot poroča Automotive News Europe, bodo vsaj pri dostavnikih še kar nekaj časa zadržali dosedanje prilagodljive platforme, ki so primerne za različne pogone. Drugače bo pri poltovornjakih, ki so zanje pomembni predvsem v ZDA – tam naj bi že prej imeli popolnoma električne platforme.

Če se vrnemo k lahkim dostavnikom, ki so za Evropo mnogo bolj pomembni, je treba omeniti besede Xavierja Peugeota, prvega moža enote gospodarskih vozil Pro One znotraj Stellantisa, ki je za ANE pred časom dejal, da bodo majhni, srednji in veliki dostavniki njihovih evropskih znamk nadaljevali tržno pot na dosedanji vozni platformi, da bo podjetje stroškovno čim bolj učinkovito. To pomeni, da bodo ti modeli lahko pripravljeni bodisi s termičnim (predvsem dizelskim) pogonom ali pa z električnim motorjem, tudi na vodik in gorivne celice. Gre sicer za osnovo, ki je bila uvedena že leta 2016 in do danes precej posodobljena.

Seveda so pri nedavni prenovi, ki zajema dostavnike vseh njihovih znamk, v ospredje postavili električne izvedbe, ki imajo po novem podaljšan doseg. Od prihodnjega leta pa naj bi lastnikom dizelskih kombijev ponujali posebno tovarniško predelavo na električni pogon, brez prevelikih stroškov.