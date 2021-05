Še vedno nastajajo zamude pri prevozih kontejnerjev

V nadaljevanju preberite:

Ob izbruhu pandemije covida-19, ki je zahteval obsežna »zapiranja« gospodarstev, so mnogi predvidevali, da se bo pomorski promet zelo zmanjšal, saj trgovina običajno upade bolj kot gospodarska rast. Vendar se to ni zgodilo, še posebno ne na področju kontejnerjev.



Zrasle so cene prevozov, zmanjšala pa se je tudi zanesljivost urnikov plovbe med Azijo in Evropo. Pogovarjali smo se z Metodom Podkrižnikom, članom uprave Luke Koper, ki je zadolžen za komercialo in operativo.