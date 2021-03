Sektor financ je lahko nova zvezda kapitalskih trgov

V nadaljevanju preberite:

Padanje cen ameriških obveznic in posledično njihova vse večja donosnost do dospetja je na kapitalske trge v zadnjih tednih prinesla kar nekaj nemira. Predvsem sektorji, ki so bili glede na svoja dolgoletna povprečja vrednoteni višje, so bili na težki preizkušnji.

Seveda pri tem mislimo na sektor tehnologije in komunikacij, ki sta bila v zadnjih nekaj letih nesporna zmagovalca po donosnosti.